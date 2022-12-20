Kazan Digital Week и «Ералаш»: ведомство Рифката Минниханова опубликовало план на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в следующем году ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует потратить из республиканского бюджета более 68 миллионов рублей на организацию и проведение мероприятий по повышению БДД. Помимо детских конкурсов, акций от ГИБДД и агитационных программ, в число ожидаемых событий войдет и Kazan Digital Week 2023.

Все мероприятия будут проводиться в рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Татарстане на 2014—2025 годы», утвержденной постановлением Кабмина республики от 16 октября 2013 года. Кроме них, исполнителю также предстоит подготовить информационно-тематические телепрограммы, рубрики в СМИ и соцсетях. Таким образом, данный проект будет направлен не только на повышение осведомленности граждан в сфере БДД, но и на цифровое развитие всех слоев населения, а также внедрение технологий в различные сегменты жизнедеятельности.

От «Елки» для детей автоинспекторов до спектаклей в детских домах

Полный перечень услуг необходимо оказать с даты заключения контракта, но не ранее чем с 1 января по 23 декабря 2023 года. Одним пунктом всего перечня стали целевые тематические агитационно-пропагандистские и профилактические мероприятия:

Проведение акции «Стань заметней». Ее стоимость составляет 1% от общей суммы всего договора, то есть 681 тысячу рублей. Цель мероприятия — активизация деятельности по привлечению внимания участников дорожного движения к поведению детей на дорогах, а также пропаганде ношения на одежде световозвращающих элементов.

Проведение акции «Ребенок — главный пассажир!» (0,4% от общей суммы — 272 тысячи рублей), которая должна привлечь внимание взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров и специальным креслам.

Акция «Безопасный переход», ставшая наименее затратным мероприятием. Ее стоимость составляет лишь 0,1%, то есть 68 тысяч рублей.

Также в данный список попали: оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!» за 272 тысячи рублей; акция «День первоклассника» — 477 тысяч рублей; информационно-пропагандистское мероприятие по безопасности дорожного движения, посвященное Международному женскому дню, — 136 тысяч рублей; праздничное новогоднее мероприятие с интерактивом для детей сотрудников ГИБДД и ГБУ «БДД» — 2,7 миллиона рублей; мероприятия с воспитанниками детских домов и детьми-инвалидами — 136 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнитель обязуется распространять на этих мероприятиях тематическую сувенирную продукцию стоимостью 5,1 миллиона.

«Ералаш» о безопасности на дороге

В дополнение к мероприятиям исполнитель также должен подготовить публикации в информационно-пропагандистских телепрограммах, социальных сетях по БДД для различных возрастных категорий за 6,4 миллиона рублей.

Вместе с этим он также будет изготавливать тематическую мультимедийную продукцию для детей и взрослых за 8,9 миллиона — мультипликационный сериал на русском и татарском языках, в котором будет не менее двух серий по шесть минут каждая.

Кроме того, в договор входит разработка целого видеожурнала в формате «Ералаша». Ожидается, что это будут короткие видео (не менее 2 минут) на тематику БДД, выполненные в виде анекдота со вступлением и пояснением конкретных правил (не менее 10 видеороликов — пять для детской аудитории).

Фото: скриншот «Ералаш», серия №252 «С правилами не спорят!»

«Атоледи-2023» и лучший сотрудник ДПС

Мероприятия по безопасности дорожного движения коснутся не только детей, но и взрослых. Для них в следующем году задуман целый ряд конкурсов и памятных событий:

Проведение тематического конкурса художественного творчества за 408 тысяч рублей.

Проведение конкурса водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи-2023» за 272 тысячи.

Проведение конкурса водительского мастерства, посвященный Дню пожилых людей, — 204 тысячи рублей.

Проведение конкурса «Лучший сотрудник ДПС ГИБДД» — также за 204 тысячи рублей.

Проведение «Дня памяти жертв ДТП» за 613 тысяч рублей.

Проведение конкурса водительского мастерства среди студентов-автомобилистов «Автосессия-2023» за 204 тысячи рублей.

Проведение конкурса для средств массовой информации «Доверие и безопасность» — 885 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Все они должны быть обеспечены необходимым оборудованием и помещением, а также иметь свои призовые или наградные фонды. Для некоторых также будет производиться и отбор участников.

Kazan Digital Week 2023 пройдет с 20 по 22 сентября

Согласно договору, в следующем году ГБУ «Безопасность дорожного движения», помимо всех вышеперечисленных мероприятий по БДД, планирует организовать и провести Международный форум Kazan Digital Week 2023 за 35,9 миллиона рублей. Уточняется, что форум пройдет в Казани с 20 по 22 сентября.

Отмечается, что онлайн- и офлайн-площадки форума должны привлечь лучшие наработки уже существующих мероприятий федерального уровня, созданных на базе Татарстана, увеличить коммуникационные возможности для партнеров и участников события, применить современные подходы, направленные на улучшение качества жизни людей, и в целом знания о развитии технологий в реалиях нашего времени.

Как сказано в проектной документации, организация широкомасштабных мероприятий должна создать для участников условия для широкого изучения вопросов в области цифровых технологий, актуальных и новейших разработок в области цифрового развития.

В качестве основных задач перечислены:

формирование международного цифрового хаба в Татарстане;

обеспечение эффективного развития региона, его ключевых цифровых трендов;

оказание содействия диджитализации бизнеса и государства;

оказание содействия в формировании сильного кадрового резерва страны и др.

Отметим, что директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» является Рифкат Минниханов, который также занимает должность председателя совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана. Он имеет многолетний опыт в организации этого мероприятия и в работе на цифровом рынке республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году форум проходил в Казани с 21 по 24 сентября. На нем была представлена обширная деловая программа, которая включала в себя более сотни мероприятий, тем самым создав рекорд для выставочной площадки Kazan Expo. На мероприятии, где также был Рифкат Минниханов, работала выездная редакция «Реального времени».

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Максим Кокунин