Российские дилеры прогнозируют рост цен на новые машины в начале 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 10% в начале 2023 года. Такой прогноз дали автодилеры, пишет ТАСС.

По данным экспертов, дефицит новых автомобилей из-за прекращения поставок в РФ европейских и американских брендов в текущем году вызвал рост цен на машины. Товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы до конца I квартала 2023 года, поэтому вырастет стоимость новых машин.

— Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно, — заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Своим видением ситуации по этому вопросу поделились и представители компании ГК «Авилон».

— В то же время относительно изменения цен стоит отметить и влияние курса валюты. Если курс вырастает, то и цены тоже будут расти, — сказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков.

Напомним, автодилеры заявили, что новых иномарок в России осталось на месяц продаж. Речь идет о 20—30 тысяч автомобилей.

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Айрат Назипов