Лионель Месси во второй раз признан лучшим игроком чемпионата миру по футболу

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. На прошедшем турнире он забил 7 голов.

Месси стал первым футболистом, который завоевал награду лучшего игрока чемпионата дважды. В первый раз — в 2014 году. Награда вручается с 1982 года.

Лучшим вратарем соревнований признан аргентинец Эмилиано Мартинес, лучшим бомбардиром — француз Килиан Мбаппе, лучшим молодым игроком — аргентинец Энцо Фернандес.

Фото: fifa.com

Капитан футбольной сборной Аргентины Месси также стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате мира. Месси сравнялся с бразильцем Пеле по числу голов на чемпионатах мира по футболу — свой 12-й гол аргентинский футболист забил в финале ЧМ против сборной Франции.

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Франции в финале чемпионата мира в Катаре на стадионе «Лусаил Айконик», став трехкратным победителем ЧМ по футболу.

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Елизавета Пуншева