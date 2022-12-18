В торговом центре Челябинской области произошел пожар — пострадал один человек

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В городе Снежинск Челябинской области загорелся ТЦ «Универмаг». Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

— По прибытии подразделений происходило горение товара на третьем этаже на площади 400 кв. м, пострадал один человек (взрослый), — уточнили в МЧС.

Самостоятельно эвакуировались 68 человек. Еще пятерым потребовалась помощь пожарных.

По последней информации пожар ликвидирован.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в МЧС России рассказали о планах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Их хотят проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Это произошло после пожара в подмосковном торговом центре «Мега Химки», который загорелся утром 9 декабря. В результате ЧП погиб охранник. Как считает следствие, огонь разгорелся из-за некачественной работы сварщиков.

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Айрат Назипов