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В Казани прошла 15-я сельскохозяйственная ярмарка — видео

20:27, 17.12.2022
В Казани прошла 15-я сельскохозяйственная ярмарка — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани прошла 15-я сельскохозяйственная ярмарка с начала осени. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На ярмарке представили разнообразную продукцию. Так, казанцы могли купить на ней мясо, яйца, и молочную продукцию. На площадке также можно было приобрести мед, замороженные ягоды, колбасы. На все установлена фиксированная цена.

Последний день работы ярмарки — следующая суббота. Кроме этого, поднимет настроение казанцев, пришедших на ярмарку аниматор в костюме деда мороза.

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Антон Гаврилов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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