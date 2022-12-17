В Казани прошла 15-я сельскохозяйственная ярмарка — видео
В Казани прошла 15-я сельскохозяйственная ярмарка с начала осени. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На ярмарке представили разнообразную продукцию. Так, казанцы могли купить на ней мясо, яйца, и молочную продукцию. На площадке также можно было приобрести мед, замороженные ягоды, колбасы. На все установлена фиксированная цена.
Последний день работы ярмарки — следующая суббота. Кроме этого, поднимет настроение казанцев, пришедших на ярмарку аниматор в костюме деда мороза.
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