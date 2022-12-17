Во Владивостоке горит склад с кондитерскими изделиями на площади 1 100 кв. м

Фото: кадр из видео

Жители Владивостока начали размещать в Сети кадры пожара на кондитерском складе. По информации регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13.30 мск. К месту ЧП были направлены огнеборцы.

На момент прибытия пожарных частей склад был охвачен пламенем. Площадь пожара составляет около 1 100 кв. м, произошло обрушение кровли. На данный момент в тушении задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. По словам очевидцев, сначала загорелась мусорка. Оперативно потушить ее не получилось, и огонь перекинулся на склад.

Напомним, это уже не первый крупный пожар в России. Так, например, 12 декабря стало известно о возгорании в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. Немногим ранее крупный пожар произошел из-за некачественной работы сварщика в гипермаркете OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки». В результате ЧП погиб один человек.

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Артем Гафаров