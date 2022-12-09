Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье

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В результате пожара в гипермаркете OBI в Подмосковье погиб один человек. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.



— К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет, — сказал он.

Сегодня в Московской области в торговом центре «Мега Химки» произошел пожар. Огнем было охвачено порядка 15 тыс. кв. м, но по состоянию на 8.25 по мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. метров. В экстренных службах сообщили, что обрушение произошло на площади 5 тыс. кв. м.

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Илина Хакимова