В результате боевых действий ВСУ потеряли более 130 солдат

Фото: Минобороны России

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне СВО вооруженные силы Украины потеряли более 130 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В частности, на Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено поражение резервам ВСУ в районе населенного пункта Колодези ДНР. Потери украинской армии составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Фото: Минобороны России

На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные контратаки в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера. В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

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Артем Гафаров