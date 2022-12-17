Эксперты рассказали, какой ноутбук выбрать в условиях ограничения поставок в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ситуация на рынке ноутбуков полностью не отражает всего положения, которое сейчас сложилось в IT-сегменте поставок различного оборудования. Серверные решения и услуги телекома успешно заместили с помощью транзитных схем, а с ноутбуками в этом вопросе не все так просто. Об этом заявил IT-эксперт Иван Волин, сообщают «Известия».



По словам эксперта, сейчас покупатели все чаще предпочитают технику, ранее бывшую в употреблении. Волин подчеркивает, что за желаемые гаджеты покупатели готовы заплатить свыше 60 тысяч рублей. При этом специалист призывает относиться к покупке с должным вниманием.



— Покупка использованной техники сопряжена с очевидными рисками. И если нет возможности привлечь специалиста, то я рекомендую обращать внимание на продавца, его поведение и общение. Идеальный вариант — ноутбук после одного владельца, который использовал его как компьютер (то есть никуда не носил), — отмечает Волин.



Фото: pxhere.com

Помимо этого, он призывает не покупать технику категории б/у. По его мнению, при такой покупке высок риск, что покупатель столкнется с некачественным товаром и может отдать лишние средства.



Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в свою очередь отмечает, что из-за ухода западных фирм и высоких цен есть смысл остановить выбор на ноутбуках российской сборки.



— В погоне за низкой ценой с поставкой через иностранные сайты можно столкнуться с проблемами оплаты и возврата. Есть смысл довериться крупным сетевым компаниям: DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», — считает он.



Специалист также призывает с осторожностью относиться к покупкам на маркетплейсах. По мнению Тимофеева, пользователи, делающие покупки в Сети, рискуют столкнуться с мошенниками.

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Антон Гаврилов