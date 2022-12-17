За сутки сотрудники ГИБДД по Казани поймали пять пьяных водителей

Фото: Управление ГИБДД по Казани

Накануне, 16 декабря, сотрудники ГИБДД по Казани провели мероприятие «Тоннель», в рамках которого особое внимание уделялось профилактике нарушений, связанных с управлением автомобилей в пьяном виде. За три часа в отношении водителей составили 39 административных материалов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В частности, больше всего протоколов сотрудники ГИБДД составили по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, то есть за управление автомобилем без страховки. На втором месте (восемь протоколов) нарушение, связанное с нечитаемыми номерами. Семь протоколов составили на водителей, не имевших при себе документов.



Еще шесть материалов составили за управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный ОСАГО. К ответственности также привлекли четырех водителей, на автомобилях которых были установлены стекла с низкой светопропускающей способностью. Один материал составлен за управление транспортным средством без номеров.

Фото: Управление ГИБДД по Казани

Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции по Казани выявили пять водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Управление ГИБДД напоминает, что за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уголовная ответственность.

С начала 2022 года на территории города Казани с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 51 — получил ранения различной степени тяжести.

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Артем Гафаров