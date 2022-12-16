Евросоюз запретил поставлять в Россию игрушечные дроны

Евросоюз включил в девятый пакет санкций против России запрет на поставки стране игрушечных дронов. Документ опубликован на сайте ЕС.

Помимо беспилотников в список вошла и другая аппаратура радиоуправления.

— Новые запреты на экспорт будут распространяться на дополнительные промышленные товары и технологии, такие как дроны-игрушки/хобби, сложные генераторные устройства, портативные компьютеры и вычислительные компоненты, печатные схемы, радионавигационные системы, аппаратуру радиоуправления, авиационные двигатели и части двигателей, камеры и линзы, — сказано в документе.

В заявлении также сказано о введении экспортных ограничений на 168 российских предприятий, якобы связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Напомним, сегодня Евросоюз официально утвердил девятый пакет санкций против России. Его не могли согласовать несколько дней.

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Айрат Назипов