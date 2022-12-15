Владимир Путин назвал рубль одной из самых сильных валют мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала этого года. Такое заявление на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал президент России Владимир Путин.

— Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте — апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года, — сказал президент.

Как добавил Владимир Путин, добиться такого результата удалось благодаря регулированию оттока капитала, переводу оплаты газа на рубли, расчетам с торговыми партнерами в национальных валютах, а также за счет ответственной финансовой политики.

Напомним, во время заседания глава государства заявил, что Россия переориентирует поставки российских энергоресурсов в дружественные страны. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

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Айрат Назипов