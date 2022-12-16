В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум

В Берлине разрушена самая большая туристическая достопримечательность — «Аквадом». Лопнул гигантский, самый большой в мире цилиндрический аквариум. Об этом сообщает Spiegel.de.

Конструкция была высотой 16 метров и вмещала в себя 1 млн литров морской воды. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб, около 100 видов.

На Карл-Либкнехт-Штрассе произошел настоящий потоп. По словам полиции, утром раздался сильный шум и на улицу вылетели части фасада отеля, в котором располагался аквариум. Большая часть воды вытекала через двери на первом этаже на улицу, а оттуда в овраги. Два человека в результате происшествия получили ранения и были доставлены в больницу.

— Сколько рыб погибло — неизвестно, — сообщил представитель полиции

В московском «Авиапарке» заверили, что их аквариум не лопнет, как берлинский. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъем».

— Аквариум в «Авиапарке» построен по другой технологии: если посмотрите, увидите, что его опоясывают семь колец, которые сдерживают давление и перепады температуры. Их предусмотрели для предотвращения больших нагрузок на конструкцию, и именно кольца обеспечивают ее безопасность и сохранность. Поэтому наши посетители могут быть спокойны за состояние аквариума и его морских обитателей, — заявили в «Авиапарке».

Емкость Берлинского аквариума выполнена из акрилового стекла, ее высота составляла 16 м, а диаметр — 11,5 м. Она опиралась на девятиметровый бетонный фундамент. В целом высота конструкции составляла 25 м. Вес конструкции составлял 2 000 тонн. При помощи двухэтажного лифта посетители имели возможность заглянуть во внутреннюю часть аквариума. Кормление рыб и очистку аквариума ежедневно проводили 3—4 штатных аквалангиста. Обитатели аквариума ежедневно съедали до 8 кг корма.



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Диана Фатыхова