На пожарах в Татарстане в 2022 году погибли 114 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На пожарах, случившихся в Татарстане с начала 2022 года, погибли 114 человек. Данные на 13 декабря озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.



Число погибших в сравнении с 2021-м уменьшилось на 29,19% — тогда жертвой стал 161 человек. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 184 татарстанца. В прошлом году их было 199, количество год к году сократилось на 7,54%.

Всего в Татарстане с начала года произошло 4,8 тысячи пожаров, что меньше показателя прошлого года (5 902 случая) на 18,67%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом к окончанию текущего года по всем трем показателям прогнозируется положительная динамика. Ежегодный анализ пожаров показывает, что количество пожаров и негативных последствий от них увеличивается в период новогодних праздничных мероприятий.

15 декабря в Елабужском районе Татарстана в садовом доме произошел пожар, погиб мужчина 1960 года рождения — предположительно, хозяин. К трагедии могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем, считают в ГУ МЧС России по республике.

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Маргарита Головатенко