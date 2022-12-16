На пожарах в Татарстане в 2022 году погибли 114 человек
На пожарах, случившихся в Татарстане с начала 2022 года, погибли 114 человек. Данные на 13 декабря озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики.
Число погибших в сравнении с 2021-м уменьшилось на 29,19% — тогда жертвой стал 161 человек. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили 184 татарстанца. В прошлом году их было 199, количество год к году сократилось на 7,54%.
Всего в Татарстане с начала года произошло 4,8 тысячи пожаров, что меньше показателя прошлого года (5 902 случая) на 18,67%.
В целом к окончанию текущего года по всем трем показателям прогнозируется положительная динамика. Ежегодный анализ пожаров показывает, что количество пожаров и негативных последствий от них увеличивается в период новогодних праздничных мероприятий.
15 декабря в Елабужском районе Татарстана в садовом доме произошел пожар, погиб мужчина 1960 года рождения — предположительно, хозяин. К трагедии могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожное обращение с огнем, считают в ГУ МЧС России по республике.
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