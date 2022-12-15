Президент России: бюджет будет исполнен с лучшим среди стран G20 показателем дефицита

Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем и в следующих годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП, это будет лучшим показателем среди G20.

По его словам, государственные финансы России сохраняют устойчивость. Как отметил президент, по итогам января-ноября этого года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 млрд рублей, а консолидированный — с профицитом в 1 трлн 451 млрд рублей.

— Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом — около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран «большой двадцатки». Я сейчас не буду приводить примеры, они экспертам хорошо известны — эти цифры по другим странам «двадцатки». Более того, бюджет на будущую трехлетку предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 году, — сказал он.

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Максим Кокунин