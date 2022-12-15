В Татарстане расширили состав призывной комиссии
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава призывной комиссии. Документ опубликован на сайте главы республики.
Согласно документу, в состав призывной комиссии вошли шесть врачей:
- Владимир Антонов — врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
- Шамиль Гараев — врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
- Алина Гарипова — врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
- Марат Нагаев — врач-невролог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
- Ильнар Хаев — врач-отоларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
- Дарья Хисамутдинова — врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана.
Также изменения коснулись и резервного состава призывной комиссии. Из него вывели одного врача и включили еще пятерых.
В список резервного состава призывной комиссии вошли:
- Камиль Афлятумов — врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка;
- Радик Губайдуллин — врач-дерматовенеролог Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера МЗ РТ им. проф. А.Г. Ге;
- Александр Мищихин — заместитель начальника полиции МВД по РТ;
- Рустем Шавалеев — врач-хирург городской клинической больницы №7;
- Дарья Шильникова — врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка;
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, призывников-срочников из Татарстана не привлекают к участию в специальной военной операции — после прохождения службы их увольняют и направляют к местам проживания.
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