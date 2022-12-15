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В Татарстане расширили состав призывной комиссии

12:24, 15.12.2022
В Татарстане расширили состав призывной комиссии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава призывной комиссии. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, в состав призывной комиссии вошли шесть врачей:

  • Владимир Антонов — врач-стоматолог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
  • Шамиль Гараев — врач-психиатр центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
  • Алина Гарипова — врач-дерматовенеролог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
  • Марат Нагаев — врач-невролог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
  • Ильнар Хаев — врач-отоларинголог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана;
  • Дарья Хисамутдинова — врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата Татарстана.

Также изменения коснулись и резервного состава призывной комиссии. Из него вывели одного врача и включили еще пятерых.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В список резервного состава призывной комиссии вошли:

  • Камиль Афлятумов — врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка;
  • Радик Губайдуллин — врач-дерматовенеролог Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера МЗ РТ им. проф. А.Г. Ге;
  • Александр Мищихин — заместитель начальника полиции МВД по РТ;
  • Рустем Шавалеев — врач-хирург городской клинической больницы №7;
  • Дарья Шильникова — врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка;

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, призывников-срочников из Татарстана не привлекают к участию в специальной военной операции — после прохождения службы их увольняют и направляют к местам проживания.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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