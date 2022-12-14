Москалькова: жалобы по частичной мобилизации все еще продолжают поступать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что несмотря на завершение частичной мобилизации, жалобы по ней все еще продолжают поступать.



— Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… <...> И стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон и чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям, — цитирует омбдусмена «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что Москалькова также предложила провести ревизию всех законов, которые принимались для поддержки семей мобилизованных, а также подумать о том, что еще можно предпринять. Она также рассказала, что в аппарат уполномоченного «приходят по военным вопросам 60-70 обращений в день».

— Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные, тяжелые, — прокомментировала она.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Илина Хакимова