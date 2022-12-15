Эксперт: в 2023 году реклама в России подорожает

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Член Гильдии маркетологов России, директор NPF CREATIVE GROUP Олег Деркачев прогнозирует, что рекламодатели станут тщательнее планировать позиционирование и креатив рекламных кампаний, их будет интересовать попадание в целевое ядро.

В 2023 году прогнозируется медиаинфляция, например, телереклама будет дорожать на 20%, а радио и «наружка» подорожают на 15%. Размещение в интернете подорожает на 12% , а пресса — на 10% . Расходы рекламодателей просядут в прессе более чем на 30%, а в интернете и на ТВ — на 15 и 10% соответственно. При таком раскладе клиенты стали тщательнее планировать позиционирование и креатив рекламных кампаний, интересует попадание в целевое ядро.

Реклама в соцсетях также будет дорожать. Rutube, VK, «Одноклассники» ищут новые форматы работы с аудиторией. Естественно, инвестиции будут стараться вернуть через монетизацию. Альтернативой многим информационным каналам сегодня становятся Telegram и «Дзен». «Дзен» как площадка тоже дорожает, на ней появляется много информационных услуг.

— Если вы планируете крупномасштабную рекламную кампанию, надо изначально рассматривать ТВ и радио. Как ни странно, телевидение до сих пор считается одним из самых дешевых по охвату на душу населения каналов, а радио и интернет-коммуникации делают этот охват более качественным, — поясняет эксперт.

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила обзор российского рынка рекламы в 2022 году. Объемы рынка сократились на 6%, до 385 млрд рублей.

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Юлия Гараева