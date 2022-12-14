В Набережных Челнах покажут концепцию проекта набережной Табеева, созданную с учетом пожеланий жителей города
В Набережных Челнах пройдут общественные обсуждения, посвященные проекту набережной Табеева. Об этом сообщили в фонде «Институт развития городов Татарстана».
На встрече архитекторы покажут итоговый проект набережной, который создавался с учетом пожеланий жителей города. Планируется обсудить концепцию и при необходимости внести коррективы.
Обсуждения состоятся 20 декабря в Молодежном центре «Нур». Архитекторы приглашают бизнесменов, представителей сообществ и организаций и всех будущих пользователей территорий.
Напомним, 10 ноября прошли первые общественные обсуждения развития набережной Табеева. Жители высказали свое мнение и внесли корректировки в проект по благоустройству набережной.
Благоустройство набережной Табеева планируется начать в 2023 году по Программе развития общественных пространств Республики Татарстан. Первый этап стартует с косы, прилегающей к пространству с южной стороны. Цель проекта — создать комфортное общественное пространство с доступом к воде, при этом сохранив существующую экосистему.
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