Гарегин Тосунян: «В 25 российских регионах нет ни одного регионального банка»

В этом году продолжилось сокращение деятельности региональных банков в стране. С начала года их общее количество сократилось с 166 до 161, заявил сегодня глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на конференции «Региональные банки и экономика страны в текущих условиях: возможности и риски» в Казани.

— В 25 российских регионах нет ни одного регионального банка, а еще в 26 регионах остался один местный банк, — сообщил он.

В основном в регионах работают пять крупных федеральных банков, но в этом году рост концентрации банковского сектора приостановился, отметил он. Их доля на российском рынке кредитования сократилась с 85,9% до 84%, уточнил Тосунян. При этом четверть федеральных банков оказались убыточными, тогда как средние региональные банки оказались более устойчивыми и показали прибыльность. По его словам, необходимо диверсифицировать банковскую систему РФ, а также оказать государственную поддержку за счет Фонда национального благосостояния.

— Банки реструктуризовали 18% корпоративного портфеля, только по 18 банкам — 10 трлн рублей, — сказал глава АРБ.

В то же время Татарстан занимает третье место по количеству независимых банков среди регионов России, продолжил тему управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин. По его словам, в республике работают 13 самостоятельных банков наряду с остальными 50 федеральными банками. Он отмечает — у региональных банков более значительный портфель кредитования МСБ, нежели у федеральных, где около 35% кредитов приходится на МСБ.

— Местные банки хорошо знают потребности кредитования МСБ, поэтому вклад в кредитование МСБ выше, — сказал Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Тосунян поставил вопрос о необходимости включения региональных банков в федеральные программы кредитования. Пока они не могут в них участвовать из-за низкого кредитного рейтинга. Но с уходом иностранных банков из страны «философия управления банковским сектором» в стране изменится и дискриминация региональных банков по объему капитала и кредитного рейтинга сойдет на нет. Правда, корпорация МСП продолжает включать в федеральные программы только 50 крупных федеральных банков, жаловался глава «Опоры России» Павел Сигал.

Ожидается, что сегодня участники конференции региональных банков выработают предложения по диверсификации и расширению деятельности региональных банков в стране.

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Луиза Игнатьева