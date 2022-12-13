МИД России: консультации с США в Стамбуле достигли минимального прогресса

Россия и США достигли минимального прогресса по «вопросам-раздражителям» на консультации в Стамбуле, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.



— Мы оцениваем их (консультации, — прим. ред.) как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и по большому счету он по второстепенным вопросам, — передает слова Рябкова ТАСС.

Он отметил, что стороны так и не смогли договориться касательно вопросов, связанных с работой загранучреждений, выдачей виз и ротацией дипломатов.

Замглавы, тем не менее, сообщил, что Москва и Вашингтон выразили намерение продолжать такие консультации:

— Конкретных сроков, дат, тем более договоренностей по месту пока мы не имеем. Пока преждевременно, это все уже будет, естественно, в будущем году, — добавил он.

Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону установить потолок численности персонала в диппредставительствах двух стран, но идея не получила отклика с американской стороны.



— Кстати, этот вопрос был одним из значимых крупных на консультациях по «[вопросам]-раздражителям», прошедших в Стамбуле на прошлой неделе, — обратил внимание замминистра.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова