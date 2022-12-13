Медсправки для водителей в России хотят сделать электронными

Законопроект, согласно которому медицинские справки для водителей станут электронными с 1 марта 2024, уже подготовлен, сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.



— Законопроект, который сейчас подготовлен совместно с МВД, предполагает, что с 1 марта 2024 года аналогичная система заработает и в отношении справок на получение водительских удостоверений, — цитирует замминистра «РИА Новости».

Он также рассказал, что практика взаимодействия Минздрава с Росгвардией, которая применяется с этого года для получения справок для разрешения на оружие только в электронном виде, позволяет избежать поддельных справок, а также аннулировать их, если у владельцев оружия выявлены противопоказания для владения оружием.

В 2021 году стало известно, что российский Минздрав сможет автоматически через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) отправлять в МВД медицинские справки, необходимые для получения и продления гражданами водительских прав. Соответствующие изменения должны внести в законодательство РФ.

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Илина Хакимова