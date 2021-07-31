В России Минздрав сможет автоматически отправлять в МВД справки о здоровье водителей

Российский Минздрав сможет автоматически через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) отправлять в МВД медицинские справки, необходимые для получения и продления гражданами водительских прав. Соответствующие изменения должны внести в законодательство РФ.

Планируется, что при выявлении противопоказанных для вождения болезней медорганизации будут передавать электронные сообщения в Госавтоинспекцию. Действие водительских прав при этом автоматически приостановится, а за управление автомобилем будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей (ст.12.7 КоАП РФ).

Водительские права восстановят, если медучреждение предоставит электронное заключение о том, что заболевание не подтверждено. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доработанный МВД совместно с Минздравом проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При выявлении ограничений к вождению, гражданину предложат получить новые права с соответствующей отметкой. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу 1 марта 2022 года.

Напомним, в России в патрульных автомобилях в скором времени появятся «умные балки» с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Татьяна Демина