Коллектив АО «Эдельвейс Групп» и АКБ «Энергобанк» выражают соболезнования Илшату Хайруллину в связи с кончиной его тестя

12 декабря 2022 года после болезни скончался Альберт Хасаншин. Альберт Хазияхматович был заботливым отцом, любящим мужем, открытым для людей человеком и этим снискал себе всеобщую любовь, признательность и уважение. Добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся в сердцах всех окружающих его людей.

Коллектив АО «Эдельвейс Групп» и АКБ «Энергобанк» выражает искренние соболезнования Илшату Хайруллину и его супруге Резеде Хайруллиной.