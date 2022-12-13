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Коллектив АО «Эдельвейс Групп» и АКБ «Энергобанк» выражают соболезнования Илшату Хайруллину в связи с кончиной его тестя

11:52, 13.12.2022 1

12 декабря 2022 года после болезни скончался Альберт Хасаншин. Альберт Хазияхматович был заботливым отцом, любящим мужем, открытым для людей человеком и этим снискал себе всеобщую любовь, признательность и уважение. Добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся в сердцах всех окружающих его людей.

Коллектив АО «Эдельвейс Групп» и АКБ «Энергобанк» выражает искренние соболезнования Илшату Хайруллину и его супруге Резеде Хайруллиной.

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    приносим соболезнования семье
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