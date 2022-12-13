«Если IT-компания есть, это не значит, что у нее обязательно будет товарный знак»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Генеральный директор АО ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов и вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов ответили на вопрос «Реального времени» о том, сколько заявок на новые товарные знаки подали компании-резиденты ОЭЗ «Иннополис». По их словам, такой учет не ведется, поскольку у IT-компаний может и не быть товарного знака:



— Если IT-компания есть, то это не значит, что у нее обязательно есть товарный знак. Он может быть, а может и не быть. У нас измерение состоит в количестве компаний, — рассказали нашему изданию.

Уточняется, что товарные знаки обычно регистрируют продуктовые компании. В свою очередь, компании в секторе производства делятся на несколько классов и групп. Грубо их можно поделить на сервисные и разрабатывающие компании. У разработчиков также есть те, кто занимается информатизацией, и те, кто занимается разработкой продуктов.

На сегодняшний день в ОЭЗ «Иннополис» 336 компаний (резидентов, партнеров и стартапов).

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Маргарита Головатенко