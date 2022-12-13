Половина казанцев хотя бы раз портили чужое имущество в гостях

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Жители Казани боятся порчи имущества от домашних животных, пожара и затопления соседями больше, чем стихийного бедствия. Больше всего их пугает порча вещей домашними животными (25%), затоплением от соседей (23%), возможным пожаром (21%), протечкой труб (17%) и негативными последствиями домашней вечеринки или застолья (14%). Такие выводы в ходе опроса получили Группа Ренессанс страхование и онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру.



Пятеро из десяти казанцев хотя бы раз в жизни портили или ломали чужое имущество в гостях (52%). 37% из них делают это примерно раз в год. С 12% такое происходит раз в несколько месяцев, а с 3% — каждый раз, когда они бывают в гостях.

Самыми ценными предметами в доме казанцы считают бытовую технику (38%), диваны (21%), уникальные предметы декора (14%), а также «умную» технику (9%). Такие вещи каждый второй хранит в гостиной (47%). У 23% они находятся в кухне, а у 9% — в спальне. Страшнее всего для жителей Казани оказалось повреждение или порча холодильника (42%), телевизора (32%), варочной панели (23%), компьютера (21%) и кондиционера (11%).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— На заливы приходится три четверти всех случаев повреждений квартир и домашнего имущества и 65% от суммы всех компенсаций, выплаченных владельцам квартир с начала года, — отметил управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко