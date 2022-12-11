Twitter увеличит количество символов в постах с 280 до четырех тысяч

Американская компания Twitter намерена увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в соцсети с 280 до четырех тысяч, заявил глава компании Илон Маск.



Сейчас сообщения в Twitter ограничены 280 символами, из-за чего часть пользователи могут прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Фото: wikipedia.org

Продажи подписки Twitter Blue, которая открывает доступ к галочке верификации в соцсети, планируют возобновить в понедельник, 12 декабря. Подписчики будут видеть в два раза меньше рекламы и получат доступ к нововведениям, а еще смогут размещать видеозаписи большей длительности. Аккаунты с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

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Маргарита Головатенко