В Казани создадут цифровую спортивную платформу за 15 миллионов рублей

Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана создадут цифровую платформу в области физической культуры и спорта. Заказчиком проекта выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани», которое планирует потратить на эти цели из городского бюджета 15 миллионов рублей.

2 200 объектов, 27 спортшкол и 300 спортивных мероприятий

Целью создания платформы являются:

— Цифровая трансформация данной сферы деятельности городского исполкома, повышение доступности муниципальных сервисов и услуг в отрасли физической культуры и спорта для граждан, повышение эффективности работы сотрудников исполкома и подведомственных организаций в сфере физической культуры и спорта за счет внедрения цифровых инструментов, — говорится в проектной документации.

Таким образом, исполнителю предстоит провести сбор информации, чтобы сформировать базу данных о 2 200 объектах, 27 спортшколах и 300 ежегодных спортивных мероприятиях Казани. После чего провести анализ и составить детальное описание услуг, предоставляемых в этих местах для жителей города в цифровом виде. Далее платформа должна связать эти данные со своими имеющимися сервисами (всего их будет 33).

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, она также должна будет вести аналитику, отчетность, а также иметь электронную систему мотивации и вознаграждения граждан за занятия спортом. В случае если исполнителю не удастся разработать такую систему самостоятельно, у него существует вариант интеграции платформы. Таким образом, он может совместить ее с уже имеющимся российским сервисом, который способен решить эту задачу. Вместе с этим платформа в обязательном порядке будет интегрироваться для передачи и получения данных со следующими системами:

Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА);

Системой в области физической культуры и спорта «Мой спорт»;

Государственной информационной системой Татарстана;

Государственной информационной системой физической культуры и спорта на платформе «Гостех» Минспорта России;

Платформой предоставления государственных и муниципальных услуг РТ;

Единой цифровой платформой РТ.

Исполнитель также должен детально проработать интерфейс цифровой платформы и ее функционал, а также разработать план дальнейших корректировок, диагностики и развития системы.

Фото: realnoevremya.ru

33 сервиса: витрина соревнований, электронный профиль и запись в секции

Как было сказано выше, цифровая платформа будет иметь 33 различных сервиса, среди них:

Создание электронного профиля для жителей Казани с заполнением необходимого для дальнейшего анализа и использования с получением спортивных данных из различных источников. Создание электронного сравнительного рейтинга жителя согласно его спортивной и медиаактивности. Создание возможности по комплексному электронному управлению занятиями на спортивном объекте для различных льготных социальных групп населения. Создание возможности по комплексному электронному управлению арендой и бронированием спортивных объектов и подобъектов. Создание возможности по электронному финансовому управлению услугами спортивных объектов. Создание возможности для электронного рейтингования спортивных объектов. Создание возможности по электронному управлению встречами и совместных занятий на спортивных объектах. Создание возможности по электронному управлению публичными отзывами, предложениями, рейтингованию и народному контролю открытых и крытых объектов Казани. Создание возможности для электронного анализа и сравнения спортивных учреждений, предоставляющих услуги по платным и бесплатным организованным занятиям по видам спорта. Создание возможности по электронному управлению заявками и приемом занимающихся в муниципальные и республиканские спортивные школы Казани. Создание возможности по электронному управлению подачей заявок и приемом в немуниципальные спортивные учреждения. Создание возможности по финансовому управлению оплатой услуг в спортивных учреждениях. Создание возможности по электронному управлению аналитикой и сбору статистики посещаемости и спортивных результатов спортсменов, занимающихся в муниципальных и республиканских спортивных школах Казани. Создание возможности по сбору и предоставлению статистики посещаемости и спортивных результатов в спортивных учреждениях. Создание возможности по электронному управлению публичными отзывами, предложениями, рейтингованию и народному контролю спортивных учреждений. Создание возможности по электронному анализу и сравнению спортивных соревнований, проходящих по видам спорта в Казани. Создание возможности по электронному управлению заявками и по прохождению мандатной комиссии с подачей документов на спортивные соревнования. Создание возможности по электронному финансовому управлению взносами на спортивные соревнования. Создание возможности по управлению в электронном виде личной, командной, общей спортивной статистикой соревнований. Создание возможности по управлению электронным профилем спортивного тренера. Создание возможности по управлению электронным профилем спортивного судьи. Создание возможности по управлению электронным профилем сотрудника в области спорта: руководители, администраторы, методисты, спортивные фотограф и видеографы, другие. Создание возможности по электронному управлению и предоставлению детальной информации о центрах сдачи нормативов ВФСК ГТО. Создание возможности по электронной рекомендации по подбору подходящего вида спорта. Создание медиаплатформы с новостной лентой и лентой блогов. Создание официальных аккаунтов платформы в популярных разрешенных социальных сетях. Создание возможности для жителей по самостоятельному выбору основных организационных структур в сфере спорта и управлению ими. Создание медиараздела по обучению занятиям спортом в домашних условиях. Создание возможности по информированию о получении среднего специального и высшего образования в области спорта. Создание электронной системы мотивации жителей Казани к занятиям спортом путем рейтингования и виртуального вознаграждения за спортивные активности. Создание электронной витрины спортивных товаров и возможности выкладывания информации о товарах от частных лиц. Создание электронной витрины публичных соревнований в Казани, в сотрудничестве с профессиональными спортивными клубами Казани: ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», БК УНИКС, ВК «Зенит-Казань», ЖВК «Динамо-Ак Барс», с интеграцией с электронными билетными системами клубов. Интеграция с ЕПГУ и ГИС ФКиС для предоставления следующих услуг: переходы спортсменов, формирование сборных, присвоение спортивных званий и разрядов, ЕКП (Единый календарный план).

Фото: realnoevremya.ru

Казанская часть большого проекта

В начале этого месяца заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (ГИС) — «Физическая культура и спорт» (ФКиС).

По его словам, данная система разработана исключительно на платформе из российских компонентов с применением необходимых мер информационной безопасности.

— Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» создана на базе отечественных цифровых решений. Это удобный инструмент управления спортивной отраслью, призванный объединить сервисы для всех, кто занимается спортом, — это более 65 млн человек. Спортивные учреждения смогут пользоваться ею бесплатно, предоставляя услуги гражданам. На данный момент в системе уже доступен сервис по присвоению спортсменам званий и разрядов, размещен единый календарный план спортивных мероприятий. Субъекты, спортивные федерации и школы приступили к регистрации и размещению информации на платформе, — сказал он.

Фото: tatarstan.ru

В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что сервисы системы направлены на решение повседневных задач как профессиональных спортсменов, так и любителей.

— Мы живем во время глобальной цифровой трансформации. Чтобы уверенно двигаться вперед, необходимо повышать свою грамотность в этой сфере и использовать все ее преимущества. Цифровые технологии создают условия для повышения качества жизни людей, и спортивная сфера должна идти в ногу со временем. ГИС ФКиС нацелена повысить эффективность государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Система формирует современные механизмы взаимодействия между всеми представителями отрасли, — отметил Матыцин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин