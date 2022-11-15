В Казани создадут цифровую спортивную платформу за 15 миллионов рублей
Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана создадут цифровую платформу в области физической культуры и спорта. Заказчиком проекта выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани», которое планирует потратить на эти цели из городского бюджета 15 миллионов рублей.
2 200 объектов, 27 спортшкол и 300 спортивных мероприятий
Целью создания платформы являются:
— Цифровая трансформация данной сферы деятельности городского исполкома, повышение доступности муниципальных сервисов и услуг в отрасли физической культуры и спорта для граждан, повышение эффективности работы сотрудников исполкома и подведомственных организаций в сфере физической культуры и спорта за счет внедрения цифровых инструментов, — говорится в проектной документации.
Таким образом, исполнителю предстоит провести сбор информации, чтобы сформировать базу данных о 2 200 объектах, 27 спортшколах и 300 ежегодных спортивных мероприятиях Казани. После чего провести анализ и составить детальное описание услуг, предоставляемых в этих местах для жителей города в цифровом виде. Далее платформа должна связать эти данные со своими имеющимися сервисами (всего их будет 33).
Кроме того, она также должна будет вести аналитику, отчетность, а также иметь электронную систему мотивации и вознаграждения граждан за занятия спортом. В случае если исполнителю не удастся разработать такую систему самостоятельно, у него существует вариант интеграции платформы. Таким образом, он может совместить ее с уже имеющимся российским сервисом, который способен решить эту задачу. Вместе с этим платформа в обязательном порядке будет интегрироваться для передачи и получения данных со следующими системами:
- Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- Системой в области физической культуры и спорта «Мой спорт»;
- Государственной информационной системой Татарстана;
- Государственной информационной системой физической культуры и спорта на платформе «Гостех» Минспорта России;
- Платформой предоставления государственных и муниципальных услуг РТ;
- Единой цифровой платформой РТ.
Исполнитель также должен детально проработать интерфейс цифровой платформы и ее функционал, а также разработать план дальнейших корректировок, диагностики и развития системы.
33 сервиса: витрина соревнований, электронный профиль и запись в секции
Как было сказано выше, цифровая платформа будет иметь 33 различных сервиса, среди них:
- Создание электронного профиля для жителей Казани с заполнением необходимого для дальнейшего анализа и использования с получением спортивных данных из различных источников.
- Создание электронного сравнительного рейтинга жителя согласно его спортивной и медиаактивности.
- Создание возможности по комплексному электронному управлению занятиями на спортивном объекте для различных льготных социальных групп населения.
- Создание возможности по комплексному электронному управлению арендой и бронированием спортивных объектов и подобъектов.
- Создание возможности по электронному финансовому управлению услугами спортивных объектов.
- Создание возможности для электронного рейтингования спортивных объектов.
- Создание возможности по электронному управлению встречами и совместных занятий на спортивных объектах.
- Создание возможности по электронному управлению публичными отзывами, предложениями, рейтингованию и народному контролю открытых и крытых объектов Казани.
- Создание возможности для электронного анализа и сравнения спортивных учреждений, предоставляющих услуги по платным и бесплатным организованным занятиям по видам спорта.
- Создание возможности по электронному управлению заявками и приемом занимающихся в муниципальные и республиканские спортивные школы Казани.
- Создание возможности по электронному управлению подачей заявок и приемом в немуниципальные спортивные учреждения.
- Создание возможности по финансовому управлению оплатой услуг в спортивных учреждениях.
- Создание возможности по электронному управлению аналитикой и сбору статистики посещаемости и спортивных результатов спортсменов, занимающихся в муниципальных и республиканских спортивных школах Казани.
- Создание возможности по сбору и предоставлению статистики посещаемости и спортивных результатов в спортивных учреждениях.
- Создание возможности по электронному управлению публичными отзывами, предложениями, рейтингованию и народному контролю спортивных учреждений.
- Создание возможности по электронному анализу и сравнению спортивных соревнований, проходящих по видам спорта в Казани.
- Создание возможности по электронному управлению заявками и по прохождению мандатной комиссии с подачей документов на спортивные соревнования.
- Создание возможности по электронному финансовому управлению взносами на спортивные соревнования.
- Создание возможности по управлению в электронном виде личной, командной, общей спортивной статистикой соревнований.
- Создание возможности по управлению электронным профилем спортивного тренера.
- Создание возможности по управлению электронным профилем спортивного судьи.
- Создание возможности по управлению электронным профилем сотрудника в области спорта: руководители, администраторы, методисты, спортивные фотограф и видеографы, другие.
- Создание возможности по электронному управлению и предоставлению детальной информации о центрах сдачи нормативов ВФСК ГТО.
- Создание возможности по электронной рекомендации по подбору подходящего вида спорта.
- Создание медиаплатформы с новостной лентой и лентой блогов.
- Создание официальных аккаунтов платформы в популярных разрешенных социальных сетях.
- Создание возможности для жителей по самостоятельному выбору основных организационных структур в сфере спорта и управлению ими.
- Создание медиараздела по обучению занятиям спортом в домашних условиях.
- Создание возможности по информированию о получении среднего специального и высшего образования в области спорта.
- Создание электронной системы мотивации жителей Казани к занятиям спортом путем рейтингования и виртуального вознаграждения за спортивные активности.
- Создание электронной витрины спортивных товаров и возможности выкладывания информации о товарах от частных лиц.
- Создание электронной витрины публичных соревнований в Казани, в сотрудничестве с профессиональными спортивными клубами Казани: ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», БК УНИКС, ВК «Зенит-Казань», ЖВК «Динамо-Ак Барс», с интеграцией с электронными билетными системами клубов.
- Интеграция с ЕПГУ и ГИС ФКиС для предоставления следующих услуг: переходы спортсменов, формирование сборных, присвоение спортивных званий и разрядов, ЕКП (Единый календарный план).
Казанская часть большого проекта
В начале этого месяца заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на платформе «Гостех» в промышленную эксплуатацию запущена вторая государственная информационная система (ГИС) — «Физическая культура и спорт» (ФКиС).
По его словам, данная система разработана исключительно на платформе из российских компонентов с применением необходимых мер информационной безопасности.
— Государственная информационная система «Физическая культура и спорт» создана на базе отечественных цифровых решений. Это удобный инструмент управления спортивной отраслью, призванный объединить сервисы для всех, кто занимается спортом, — это более 65 млн человек. Спортивные учреждения смогут пользоваться ею бесплатно, предоставляя услуги гражданам. На данный момент в системе уже доступен сервис по присвоению спортсменам званий и разрядов, размещен единый календарный план спортивных мероприятий. Субъекты, спортивные федерации и школы приступили к регистрации и размещению информации на платформе, — сказал он.
В свою очередь министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что сервисы системы направлены на решение повседневных задач как профессиональных спортсменов, так и любителей.
— Мы живем во время глобальной цифровой трансформации. Чтобы уверенно двигаться вперед, необходимо повышать свою грамотность в этой сфере и использовать все ее преимущества. Цифровые технологии создают условия для повышения качества жизни людей, и спортивная сфера должна идти в ногу со временем. ГИС ФКиС нацелена повысить эффективность государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Система формирует современные механизмы взаимодействия между всеми представителями отрасли, — отметил Матыцин.
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