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Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля

18:56, 11.12.2022
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля
Фото: скриншот

Миссия космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) намечена на 15 февраля следующего года, сообщает NASA.

старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon-6 запланирован на 15 февраля 2023 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологии

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