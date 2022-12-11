Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля
Миссия космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) намечена на 15 февраля следующего года, сообщает NASA.
старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon-6 запланирован на 15 февраля 2023 года.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоТехнологии
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