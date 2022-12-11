Татарстанцы потратили на транспортные услуги 51,5 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь-октябрь 2022 года объем транспортных услуг в Татарстане составил 51,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 2%, следует из данных официальной статистики.

Доля транспортных услуг в общем объеме платных услуг, оказанных населению Татарстана, составила 18,6%. Для сравнения, доля бытовых услуг оценивается в 15,6%.

В октябре объем транспортных услуг в Татарстане составил более 5,5 миллиарда. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане по итогам января-октября 2022 года вырос объем и жилищно-коммунальных услуг. В общей сложности он составил 69,257 миллиарда рублей



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Татьяна Демина