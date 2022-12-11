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На трассе М-7 из-за гололеда встали машины

14:45, 11.12.2022
На трассе М-7 из-за гололеда встали машины
Фото: соцсети

на трассе М-7 после Мамадыша в сторону Казани из-зза голодеда встали автомобили, сообщают очевидцы в соцсетях.

На кадрах, которыми поделились пользователи, видно, что на дороге стоят по меньшей мере восемь автомобилей, некоторые из них получили повреждения, вероятно, из-за столкновения.

Очевидцы сообщили, что в Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем автомобиля. Со слов очевидцев, водителю стало плохо.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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