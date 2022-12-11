Валютные депозиты россиян упали до минимума с 2008 года

Объем валютных депозитов россиян в октябре снизился до $56 млрд, и это стало минимальным показателем с конца 2008 года, следует из расчетов «РИА Новости» на основе данных Банка России.



Валютные депозиты населения в середине осени снизились на 6%, то есть на $3,6 млрд. Ранее их максимальное падение приходилось на 2020 год, когда их объем за 10 месяцев снизился на 9,3%, или $8,7 млрд.

Сбережения россиян на депозитах в иностранных банках за девять месяцев этого года пополнились на почти аналогичную сумму — $37,5 млрд, до $68,1 млрд.

В сентябре этого года россияне перевели на депозиты в иностранных банках рекордные $6,7 млрд, что превышает показатели августа на четверть. С начала года сумма вкладов за рубежом увеличилась вдвое и превысила $60 млрд.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко