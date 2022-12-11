Дмитрий Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России

Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе основанных на новых принципах, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



— Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах, — приводит его слова RT.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию назвал возможность защиты страны при помощи ядерного оружия серьезным фактором сдерживания.

7 декабря Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.

— Мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, по всему миру. Это сдерживающий фактор, — сказал он и отметил, что ядерные силы в стране в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.



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Маргарита Головатенко