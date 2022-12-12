В Татарстане сократилось число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 12 023 развода, следует из данных официальной статистики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 4,3%.

По количеству зарегистрированных за первые десять месяцев 2022 года разводов Татарстан занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Опережает республику лишь соседний Башкортостан, где за это период брак расторгли 14 304 раза.

Наименьшее число разводов в ПФО по итогам января — октября текущего года зафиксировано в Мордовии — 2 022. Это на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за десять месяцев текущего года зарегистрировано 100 798 разводов. По сравнению с январем — октябрем 2021-го их количество сократилось на 0,3%.

Напомним, что с января по октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 22 980 браков. Это на 6,6% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

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Татьяна Демина