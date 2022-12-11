«Роскосмос» испытывает системы транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный
Прошли первые испытания новых систем транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет «Ангара» на космодром Восточный. Они прошли в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск.
— Недавно для общей сборки и автономных испытаний в Омск была отправлена третья ступень ракеты «Ангара-НЖ»(наземная жидкостная). Ее перевозка впервые осуществлялась на новых системах транспортирования, специально разработанных для отправки ракет семейства «Ангара» на космодром Восточный, — цитирует «РИА Новости» журнал «Русский космос».
Отмечается, что на «Полёте» сейчас готовятся к испытаниям «Ангары-НЖ».
Добавим, что «Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. С помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля «Орел» для отработки систем спасения. Кроме того, «Ангара-НЖ» будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой. С его помощью также будут проверены операции заправки и слива компонентов ракетного топлива.
Первый пуск ракеты легкого класса «Ангара-А1.2" с нового стартового комплекса планируется уже в 2023 году.
В октябре ракету «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-21» установили на стартовом столе на космодроме «Байконур», сообщал «Роскосмос». После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации приступили к ее подготовке к пуску.
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