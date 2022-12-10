Казанец предстанет перед судом за убийство бездомного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 59-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью по отношению к двум бездомным. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 26 августа обвиняемый, проживавший на улице Батыршина, недовольный тем, что двое бездомных распивают под его окнами алкоголь и шумят, вышел на улицу и нанес им удары ножом. 46-летний потерпевший скончался на месте, второй получил незначительные ранения.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе сообщалось, что 47-летнего жителя Набережных Челнов обвинили в покушении на убийство. По версии следствия, подозреваемый находился с 48-летней сожительницей в квартире, где между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшую обломком оконной рамы и сломал ей ключицу.

Доставленная в больницу женщина сообщила, что получила травму по собственной неосторожности. В результате сожители вернулись домой и продолжили распивать алкоголь. На следующий день женщина стала выгонять подозреваемого из дома, после чего он ударил ее ножом в шею.

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Максим Кокунин