В МИД России сообщили о возможном возобновлении прямого авиасообщения с Грузией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил, что Россия может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан. Об этом сообщает ТАСС.

— Что касается перспектив возобновления прямого авиасообщения и визовой либерализации в отношении граждан Грузии, то в случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет, — сказал он.

По его словам, прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры «в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией».

Фото: pixabay.com

Напомним, в апреле премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что руководство страны не будет вводить экономические санкции против России из-за спецоперации на Украине.

— Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдет, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа, — сказал Гарибашвили.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин