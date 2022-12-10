Российские школы получат графические новеллы о героях спецоперации на Украине

42 тысячи российские школы получат 20 графических новелл о героях спецоперации (СВО) на Украине, сообщает ТАСС.

По информации источника, новеллы рисовали студенты факультета анимации университета «Синергия». Первыми в День героев Отечества новеллы получили школьники из Москвы, Волжского и Луганска.

Каждая новелла представляет собой отдельную историю, проиллюстрированную в картинках. Новеллы рассказывают о том, как российские войска взяли под контроль Чернобыльскую атомную станцию. Также проиллюстрированы события эвакуации жителей Волновахи и Мариуполя.

Помимо этого в новеллах представлены в картинках подвиги героев Дмитрия Литвинова, Дамира Исламова, Андрея Фроленкова, Максима Концова, Дамира Гилемханова, Владимира Жоги, Виктора Дудина и других.

3 ноября российское общество «Знание» запустило новый просветительский проект о героях современной России, включая участников СВО. В основу проекта положены реальные истории участников СВО и людей, которые совершили героические поступки вне полей сражений. Проект приурочен ко Дню народного единства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов