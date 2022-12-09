В преддверии Дня борьбы с коррупцией в «Нижнекамскнефтехиме» рассказали о комплеанс-управлении

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Потенциал для дальнейшего прогресса»



В «Нижнекамскнефтехиме» прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. В мире его принято отмечать 9 декабря. Для СИБУРа предотвращение коррупции, содействие прозрачности и укрепление институтов имеет решающее значение для достижения целей в области устойчивого развития.



Мероприятие прошло в целях эффективного развития комплаенс-системы, которая предусматривает ведение деятельности компании в соответствии с законодательными, корпоративными, социальными и этическими нормами.



По словам директора по безопасности «Нижнекамскнефтехима», члена комиссии по координации работы по противодействию коррупции при президенте РТ Руслана Гатина, СИБУР транслирует лучшие международные и отечественные практики соответствия законодательству комплаенса.



— В современном мире немалую роль играет комплаенс-управление. За достижениями, признанием успеха компании стоит кропотливая работа. Для СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима» комплаенс — это не пустое слово, не дополнительная нагрузка, а точка роста, потенциал для дальнейшего прогресса. Это не только командообразованность и сплоченность — это то, чем мы живем в разных географиях присутствия. Под влиянием комплаенс-политики меняется восприятие представителями бизнеса собственных правил поведения, этических норм, — отметил он.



По словам Руслана Гатина, в комплаенс-политике важное место занимают вопросы противодействия коррупции. Начиная с 2013 года в СИБУРе активно внедряется антикоррупционная комплаенс-система, которая включает в себя комплексную программу. В ее рамках проходят мероприятия для снижения коррупционных рисков.



Успехи есть. В этом году СИБУР в очередной раз подтвердил статус лидера антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, удостоившись наивысшей оценки А1 как организация с максимальным уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем коррупционных рисков.



В настоящее время идет интеграция комплаенс-системы СИБУРа в «Нижнекамскнефтехим». Об этом более подробно рассказал комплаенс-менеджер предприятия Айрат Хайруллин:



— Почему компании внедряют антикоррупционный комплаенс? Это личная позиция руководителей и владельцев компаний в отношении неприемлемости коррупции как метода ведения бизнеса. Стремление снизить риски коррупции на уровне менеджеров среднего звена и сотрудников, предотвратить возможный экономический ущерб и увеличить прибыль от ведения бизнеса.



По мнению нефтехимиков, антикоррупционный комплаенс должен стать реальным механизмом защиты интересов предприятия от коррупционных правонарушений и преступлений.



Честный и открытый разговор

Среди гостей мероприятия были не только сотрудники «Нижнекамскнефтехима», но и «соседи» кластера — представители ТАНЭКО, ТАИФ-НК, Нижнекамского шинного завода и других предприятий. Рядом с промышленниками свои места в зале заняли представители городских правоохранительных органов и руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев.



С кратким докладом об антикоррупционной деятельности нижнекамской прокуратуры выступил старший помощник городского прокурора Ришат Садиков. По его словам, за 11 месяцев 2022 года было выявлено 125 нарушений в сфере противодействия коррупции. Как оказалось, чаще всего нарушают государственные и муниципальные служащие. Они предоставляют недостоверные справки о доходах.



— В этом году за недостоверное предоставление справок о доходах 62 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это сотрудники МВД, здравоохранения и других органов, — добавил он.



По мнению собравшихся, у людей необходимо формировать нетерпимое отношение к коррупционным преступлениям. Как отметил в своем выступлении начальник отдела по противодействию коррупции Совета Нижнекамского муниципального района Олег Сергеев, одним из наиболее эффективных методов профилактики коррупции является декларирование сведений о доходах муниципальных служащих.



— В городе и районе реализуются все антикоррупционные меры, предусмотренные федеральным законодательством. Важно обеспечить именно публичное раскрытие сведений о доходах и имуществе. Это дает нашей общественности исчерпывающую картину финансового состояния служащего, позволяет выявлять необоснованные изменения. Если еще четыре года назад было выявлено 20 таких нарушений, то в этом году всего пять, — подчеркнул Олег Сергеев.



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За тем, что происходило в актовом зале, по видеосвязи внимательно следила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной проверки Равия Шрша. Обращаясь к присутствующим, она подчеркнула значимость антикоррупционных мероприятий для жителей республики.



— Сегодня вы проводите важное мероприятие. Хочу поблагодарить всех представителей СИБУРа, правоохранительных органов Нижнекамска, которые принимают участие в реализации антикоррупционной политики, расширяют применение антикоррупционного комплаенса. Татарстан отличается тем, что одним из первых субъектов РФ принял целостную стратегию антикоррупционной политики и базовый Закон «О противодействии коррупции», — напомнила она.



Стоит отметить, что «Нижнекамскнефтехим» проводит постоянный мониторинг Антикоррупционной стратегии России и Татарстана, криминогенной обстановки в регионе для своевременного реагирования на коррупционные риски.



Нефтехимики уверены, что о коррупции и ее последствиях необходимо говорить прозрачно и честно, используя все доступные ресурсы и платформы для повышения правосознания общества и формирования нетерпимого отношения к этим преступлениям.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»