Марс Бадрутдинов: «На чиновника смотрят как на врага народа»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В борьбе с коррупцией чиновники должны начать с себя. Об этом в ходе антикоррупционного форума «Алма — бирмэ» заявил начальник управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов. Он также рассказал о двух депутатах из республики, которые не указали в декларациях по миллиарду рублей.



Оправдывались депутаты словами о том, что у них свой бизнес, отметил Бадрутдинов.

— А если работник увидит, что я такую зарплату получаю, а он — такую, — привел он в пример слова недобросовестных чиновников.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Начальник управления подчеркнул, что коррупция подрывает авторитет и доверие к власти. По его словам, в республике на данный момент с ней ведется активная борьба.

— На чиновника смотрят как на врага народа. А если нет доверия, то какой эффект от нашей работы, — заявил он.



Сегодня в Казани в IT-парке им. Башира Рамеева прошел антикоррупционный форум «Алма — бирмэ» («Не бери — не давай»). Среди спикеров, помимо Марса Бадрутдинова, выступали замруководителя СУ СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев, председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

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Елизавета Пуншева