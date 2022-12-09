Главное о коронавирусе на 9 декабря: в Китае можно лечиться на дому, в России чаще болеют «омикроном»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сделали 8 миллионов тестов на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 90 человек. Всего на 9 декабря в республике зарегистрировано 191 256 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 188 161 человек, за минувшие сутки — 84. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 31 человека.



В Татарстане провели 8 038 721 лабораторное исследование на наличие коронавируса. За прошедшие сутки выполнено 7 286 тестов.

Охват тестированием на коронавирус в Татарстане сокращается. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения он составляет 180,5.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора: россияне чаще заболевают «омикроном»

За последние сутки в России выявили 7 465 случаев коронавируса, выздоровели 5 994 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 650 659, а выздоровевших — до 21 049 420. Госпитализировали за сутки 1 447 человек. Умерли за сутки 52 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 392 506 человек.



Вирусолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что человек может заразиться более чем двумя вирусами одновременно. Однако, по мнению специалиста, такие случаи — «экзотика».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что россияне чаще всего заболевают штаммом «омикрон», чем подвидом коронавируса «цербер». Она объяснила, что граждане заражаются «омикроном» из-за того, что внутри его генотипа встречаются наиболее опасные варианты вируса.

В Ярославской области зарегистрирован первый случай смерти от гриппа. По словам директора департамента здравоохранения Сергея Луганского, всего в регионе выявлено более 20 случаев заболевания вирусом, большая часть из которых относится к случаям заражения «свиным гриппом». Он также отметил, что примерно через неделю ожидается пик заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.



Краснодарский край попал в пятерку ведущих регионов России, в которых занимаются изучением новой коронавирусной инфекции. Всего на Кубани уже провели более 8 миллионов исследований. Все они проводятся на базе центров эпидемиологии и гигиены государственных медицинских организаций.

Население стало наиболее уязвимо к вирусу гриппа из-за того, что за последние два года его вытеснил коронавирус. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. По мнению специалиста, это объясняется тем, что за время пандемии возникла некая «пауза» и организм человека забыл о прошлой встрече с вирусом гриппа.

Вице-президент Аргентины заболела коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 647 863 087 раз, 6 649 698 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 365 270). На второй строчке — Индия (44 675 662), на третьей — Франция (38 532 642), на четвертой — Германия (36 726 061), на пятой — Бразилия (35 531 716).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 084 236). За ними следуют Бразилия (690 677), Индия (530 653), Россия (384 546), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 667).



За время пандемии было сделано 13 073 697 490 инъекцийи вакцины против коронавируса.

В Сидней из Новой Зеландии вернулся круизный лайнер, на борту которого было более 300 пассажиров, заразившихся коронавирусом. По данным издания The Australian, всего на борту корабля находилось примерно 3 тысячи пассажиров и 1,2 тысячи членов экипажа. Также известно, что до возвращения в Сидней корабль заходил в два порта Новой Зеландии — Данидин и Крайстчерч. Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс посчитал, что вспышка на борту судна угрозы для жизни не представляет.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусом. Согласно данным телеканала Todo Noticias, Фернандес находится у себя дома в городе Эль-Калафте и чувствует себя хорошо.

В Китае выпустили документ, согласно которому коронавирус в легких формах заболевания можно лечить дома. В руководстве также указаны некоторые рекомендации. Так, жителям КНР, которые желают лечить COVID-19 на дому, следует по возможности проживать в отдельных помещениях и не вступать в контакт с другими жителями.

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Антон Гаврилов