В Казани прошел товарищеский матч между ветеранами сборной Татарстана и молодежкой «КОС-Синтез»

Фото: «КОС-Синтез»

Товарищеский матч по водному поло с участием ветеранов сборной Татарстана и молодежной команды «КОС-Синтез» прошел 8 декабря в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани. Ватерполисты отыграли четыре периода по 5 минут, забросив на двоих 17 мячей.



Мячи за сборную ветеранов забросили: Тихонов (5), Зиннуров (1), Абдуллин (1), Зинатуллин (1). Самым результативным игроком матча стал Кирилл Тихонов, забросивший 5 мячей в ворота «КОС-Синтеза».

За ветеранов сыграли именитые воспитанники татарстанской школы водного поло, которые поддерживают свои навыки и форму, выступают за любительские команды различных возрастных групп, в том числе самый титулованный ватерполист Татарстана, заслуженный мастер спорта, президент СК «Синтез», руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров. В качестве наставника сборную возглавил первый тренер Ирека Зиннурова — заслуженный тренер России Вячеслав Горюнов.

«КОС-Синтез» под руководством МСМК Артура Фатахутдинова представил экспериментальный состав, укомплектованный из молодых ватерполистов дубля, а также воспитанников СДЮСШОР по водному поло Казани.

Фото: «КОС-Синтез»

Молодежную команду усилили действующие чемпионы России и обладатели Кубка России Эмиль Зиннуров и Адель Аухадеев.

Судьей-информатором на товарищеском матче выступил Хайдар Хисматуллин, экс-директор ДЮСШ по водному поло Казани, экс-администратор ватерпольного клуба «Синтез». Матч судил легендарный казанский судья международной категории, отработавший четыре Олимпийских турнира (Москва-1980, Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004), Андрей Афанасьев.

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Маргарита Головатенко