Татарстан — в лидерах «Зеленого рейтинга» регионов по эффективности обращения с отходами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстан стал одним из регионов-лидеров «Зеленого рейтинга» по эффективности работы в сфере обращения с отходами, сообщили в пресс-службе президента республики.



Республику отметили на церемонии награждения победителей конкурса «Зеленая премия», организованного ППК «Российский экологический оператор».

В число лидеров в ПФО наряду с Татарстаном вошли Ульяновская область и Марий Эл, отметила зампред правительства России Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, с начала реформы и по конец 2022 года в России построили 192 объекта по обращению с отходами — это на 54% больше, чем в 2021-м. В стране перерабатывают почти 5,5 млн тонн отходов, сортируют чуть больше 19 млн тонн.

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Маргарита Головатенко