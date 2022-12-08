Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января — Reuters
Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января, об этом сообщает агентство Reuters.
Совет ЕС ранее подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.
Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенское пространство 10 ноября. Решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.
Депутаты ЕП ранее призвали Совет ЕС быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым