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Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января — Reuters

16:51, 08.12.2022
Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января — Reuters
Фото: pixabay.com

Страны ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена с 1 января, об этом сообщает агентство Reuters.

Совет ЕС ранее подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенское пространство 10 ноября. Решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.

Фото: wikimedia.org/Rgrrbbt

Депутаты ЕП ранее призвали Совет ЕС быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство.

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Маргарита Головатенко
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