Песков назвал неверной информацию о том, что Узбекистан отказался от газового союза с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агентство Reuters неверно истолковало информацию о том, что Узбекистан якобы не принял инициативу «тройственного газового союза». Об этом сообщают «Известия».

— Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза, — сказал он.

Песков также отметил, что каждая страна продает свои энергоресурсы своим контрагентам, опираясь на коммерческие условия.

— Но, помимо прочего, как объяснял [президент РФ Владимир] Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по прокладке транспортных путей, по определению дальнейших путей направления развития газовой инфраструктуры, удовлетворению своих потребностей в газе, — добавил представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru

Также Песков подчеркнул, что страны заинтересованы также и в том, чтобы повышать рентабельность и выгоду друг друга.

Сегодня Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова сообщило, что власти Узбекистана якобы отказались от инициативы по созданию тройственного газового союза с Казахстаном и Россией.

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Антон Гаврилов