МВД России запретило надевать «кандалы» на фигурантов экономических дел

После встречи президента России Владимира Путина с членами СПЧ МВД России запретило надевать «кандалы» или средство ограничения подвижности «Ажур» на фигурантов экономических дел, женщин и детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

Напомним, вчера во время совещания СПЧ обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева подняла вопрос о гуманизме. По ее словам, нужно перестать надевать «кандалы» на обвиняемых в ненасильственных преступлениях.

— Я бы очень просила Вас запретить использовать такие средства в нашей стране в отношении женщин, предпринимателей, вообще всех людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях. Понятно, может быть, если это террорист, если это насильник, маньяк, то можно надеть на него это средство, эти кандалы, но так это просто какое-то Средневековье! — отметила она.

Президент ответил, что подобную практику необходимо прекратить.



— Поработаем с этим обязательно. Как я уже сказал, и Генпрокуратуру, и Верховный суд попрошу проработать эти вопросы, и Следственный комитет, — заявил Путин.



Ирина Волк отметила, что также дополнительно изучается практика применения наручников в отдельных территориальных органах МВД.



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Елизавета Пуншева