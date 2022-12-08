Экс-главбуха Россельхознадзора в Татарстане отдали под суд в третий раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Бывшего главного бухгалтера Управления Россельхознадзора по Татарстану отдали под суд в третий раз. Первый приговор — 4 года колонии, отменили, при повторном рассмотрении суд вернул дело на доследование. Сегодня прокуратура Татарстана сообщила об утверждении ему нового обвинения.

Мужчине предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с января 2017-го по май 2019-го он начислил премии 17 сотрудникам управления Россельхознадзора. После этого он требовал от коллег вернуть часть денег, объясняя их начисление ошибками в бухгалтерских расчетах. Полученные средства обвиняемый присвоил и распорядился по своему усмотрению.

Ущерб бюджету Татарстана составил более 4,8 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Свою вину мужчина не признал.

Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество на сумму более 9 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Приволжский районный суд Казани.

Два года назад «Реальное время» писало, что сотрудники татарстанского Управления Россельхознадзора, если верить бухгалтерии, в одни руки получали порой до пяти окладов. Обвиняемый — Эрик Ахметов. На следствии он защищал руководство, хищения отрицал, но признавал — часть премий им лично перенаправлялась на подарки и поддержку татарской эстрады.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина, Ирина Плотникова