Сегодня в Татарстане снег и до -16 градусов

В пятницу, 9 декабря, в Татарстане обычная погода. Днем местами возможен небольшой снег, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На крайнем востоке она опустится до -16°С.

В Казани синоптики прогнозируют от -7 до -10°С. В Набережных Челнах сегодня ожидается от -9 до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Вастльев

Синоптики также прогнозируют умеренный южный, юго-западный ветер. Днем его порывы могут достигать 15 м/с. На дорогах гололедица.

В Гидрометцентре Татарстана предупредили, что аномально-холодная погода сохранится до 9 декабря включительно. Среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

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Татьяна Демина