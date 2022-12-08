«Казаньоргсинтез» запустил цифровой склад готовой продукции

Фото: пресс-служба СИБУРа

«Казаньоргсинтез» первым из предприятий СИБУРа в Татарстане запустил цифровой склад готовой продукции. Само решение разработано на базе модуля SAP EWM (Extended Warehouse Management) с учетом особенностей процессов на предприятии. Работа цифрового склада запущена на полтора месяца раньше запланированного срока.

По итогам проекта вся информация о движениях запасов на складах стала доступна в электронном виде в режиме реального времени. Ключевые параметры хранимой продукции и заполненности склада визуализируются на специальных панелях.

В результате автоматизации процессов и цифровизации удалось значительно повысить эффективность и контроль работы логистического комплекса, уйти от бумажных носителей, а также снизить трудозатраты на досмотр крупнотоннажных контейнеров и оформление документов.

— 190-й склад готовой продукции «Казаньоргсинтеза» — первая ласточка в Татарстане. Сюда поступает продукция со всего предприятия. Это поликарбонат, полиэтилен высокого и низкого давления. Сдвиг старта работы склада на 1,5 месяца позволит уже сейчас получить запланированные эффекты, — отметил начальник управления логистики «Казаньоргсинтеза» Сергей Киберманис.

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«Казаньоргсинтез» продолжит и дальше активно наращивать уровень цифровой трансформации. В ближайших планах предприятия запустить еще два цифровых склада готовой продукции на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления. На этом и других направлениях ИТ-инструменты помогут целостно и системно управлять бизнес-процессами, а также максимально эффективно достигать поставленных целей, сохраняя стабильность в условиях изменяющейся среды.