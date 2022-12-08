В Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 85 человек. Всего на 8 декабря в республике зарегистрировано 191 166 случаев заражения коронавирусом.
Госпитализировали за сутки 35 заболевших. Вылечились за это время от коронавируса 83 пациента, всего — 188 077.
Умерли от COVID-19 с начала пандемии 2 007 татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти в республике не зарегистрировано.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 8 декабря.
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