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В Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса

11:20, 08.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки COVID-19 выявили у 85 человек. Всего на 8 декабря в республике зарегистрировано 191 166 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 35 заболевших. Вылечились за это время от коронавируса 83 пациента, всего — 188 077.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 2 007 татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти в республике не зарегистрировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 8 декабря.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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